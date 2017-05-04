День Победы в Петербурге (АФИША)

6 мая

В субботу, 6 мая, в 11:00 в парке 300-летия Петербурга состоится открытие военного фестиваля «Открытый бой», который будет идти четыре дня. Ежегодно в рамках фестиваля проводится серия реконструкций последних сражений Великой Отечественной войны апреля-мая 1945 года, рассказывающих в подвигах наших героев накануне полного разгрома немецких армий и безоговорочной капитуляции Германии, а также других важных сражениях.

В 12:00 в Военно-медицинском музее (переулок Лазаретный, 2) стартуют тематические выходные, посвященные Дню Победы. Все праздничные дни посетители музея смогут принять участие в квесте «Орден Победы», а также увидеть мультимедийный проект «Медики – Герои Советского Союза».

Фото: военный фестиваль "Последний бой"

В 18:00 в Большом концертном зале Октябрьский (Лиговский проспект, 6) состоится праздничный концерт. Перед его началом в фойе для гостей праздника будут звучать мелодии довоенных и военных лет. Зрителей ожидает специально подготовленная праздничная программа, составленная из любимых песен времен Великой отечественной войны, а так же из лучших произведений популярных артистов современной Петербургской и отечественной эстрады. Каждый номер будет проходить в сопровождении тематического видео-ряда, с использованием 3D технологий, а так же индивидуальной художественно-световой инсталляцией.

8 мая



За сутки до памятной даты, 8 мая, в 9:30 у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев», расположенной на Невском проспекте, 14, состоится торжественно-траурный митинг. Позже, в 11:00 на Пискаревском кладбище пройдет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. Кстати, многие ветераны смогут добраться до кладбища на ретро-автомобилях. В составе колонны, везущей ветеранов, пойдет PACKARD SIX DE LUX, возивший маршала Победы – Георгия Константиновича Жукова.

Фото: БалтИнфо

В 12:00 в парке культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина (проспект Обуховской обороны, 149) начнется благотвортетльный фестиваль полевых кухонь. На центральной площадке парка будут установлены три армейских полевые кухни 1942 года выпуска, сохраненные реконструкторами. Повара в форме частей войскового питания Великой Отечественной войны с 12:00 до 18:00 будут угощать горожан фронтовыми блюдами. Гостей фестиваля также ждет концерт фронтовых песен в оригинальной аранжировке времен ВОВ в исполнении артистов-реконструкторов.

В 16:00 в кинотеатре «Аврора» (Невский проспект, 60) состоится показ культового советского фильма режиссера Сергей Бондарчука «Они сражались за родину». На следующий день, в 13:00 в зале кинотеатра будет показан фильм Георгия Чухрая «Баллада о солдате». Билеты от 200 рублей доступны на сайте кинотеатра.

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В 19:30 в Театре драматических импровизаций (проспект Стачек, 72) состоится спектакль «Эхо войны». Это литературно-музыкальная композиция, объединяющая известные и полузабытые стихи и песни о Великой Отечественной войне, созданные разными поколениями поэтов и композиторов. Это не просто спектакль о Победе, а разговор о великой душе русского народа, о его любви к Родине. Спектакль «Эхо войны» оказывает сильное эмоциональное действие не только на старшее поколение, но и на юные сердца. Билеты от 300 рублей доступны на сайте театра.

9 мая

9:00

С Университетской набережной, а также с набережной Лейтенанта Шмидта, со стороны Петропавловки и набережных в районе Дворцовой площади и Эрмитажа можно будет увидеть парад военно-морских кораблей Балтийского флота. Десять боевых и три поисково-спасательных судна торжественно пройдут по воде.

В это же время на Стрелке Васильевского острова зажгутся огни на Ростральных колоннах. Они будут гореть на протяжении трех часов, а затем с 17.00 до 23.00.

10:00

Главное событие дня - Парад Победы – традиционно пройдет на Дворцовой площади и начнется в 10:00. Во главе колонны зрители увидят «танк Победы» - Т-34-85. Также участвуют бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста – всего больше девяноста единиц техники.

Фото: kuda-spb.ru

В этом году в параде впервые будет участвовать авиация. Зрители увидят вертолеты Ми-8, Ми-26, истребители Су-27, Су-34 – всего больше сорока вертолетов, истребителей и транспортных самолетов. После этого на весь день на Дворцовой будет работать выставка военной техники, интерактивные площадки и полевые кухни.

В это же время праздник начнется и в Петропавловской крепости. Горожане и гости Петербурга увидят выставку исторической техники; реконструкцию артиллерийских позиций и блиндажей; боевые знамена. На тематических выставках расскажут о деятельности ленинградской милиции в годы ВОВ и в годы блокады. Площадки будут работать до 22.00.

11:30

В это время в центре Петербурга пройдет парад ретро-трамваев. Машины военной эпохи выедет из Музея городского электрического транспорта на Васильевском острове и проследуют через исторический центр города до площади Тургенева. Предусмотрены остановки у станций метро: «Василеостровская» (11.35), «Спортивная» (11.45), «Сенная площадь» (12.25) и площадь Тургенева (12.35).

12:00

В сквере перед Казанским собором начнется акция «Народный хор Победы» Желающим присоединиться к общему хору раздадут листы со словами всем известных хитов: «Священная война», «Синий платочек», «Темная ночь», «Катюша», «Нам нужна одна победа», «На безымянной высоте», «Смуглянка», «Эх, дороги», «Последний бой», «День победы». Вдоль колоннады собора будет развернута фотовыставка Сергея Ларенкова «Связь времен».



Фото :mitropolia.spb.ru

В это же время праздничная программа начнется и в Летнем саду. Гостям покажут: спектакль «Василий Теркин», выступления детских коллективов и духового оркестра. Будет работать полевая кухня.

В полдень также начнутся гуляния в Михайловском саду. Здесь состоится концерт и развернут танцевальную площадку. Кроме того, можно будет попробовать свои силы в шахматном турнире «Стратегия Победы», выполнить нормативы ГТО на физкультурной площадке, познакомиться с бытом и амуницией военных лет на площадке исторической ретроспективы «Живые военные картинки 1941-1945», принять участие в мастер-классе изостудии на военно-патриотическую тему.

13:00

Концерты духовых оркестров начнутся в 13:00 и пройдут сразу в нескольких местах Васильевского острова: Румянцевский сад, Шкиперский сад, сад Декабристов, сад «Василеостровец», стрелка Васильевского острова.

Праздник в Нижнем парке музея «Петергоф» сартует в это же время. Зрителей ждет торжественный пуск фонтанов Большого каскада под музыку Давида Тухманова «День Победы, за атем – фейерверк, литературно-танцевальная программа и авиашоу.

14:00

В ЦПКиО в 14:00 начнется большой праздник «Весна Победы». После торжественной части собравшихся ждет концерт - будут взучать песни и романсы советских авторов. Также будет работать танцплощадка 1940-х годов и шоу моделей гидросамолетов.

В Летнем саду в это же время начнется показ мретро-моды. Модели будут одеты в весенние наряды в духе 1940-х годов. Принять участие может любая девушка, заранее подготовившая подходящий наряд, прическу и украшения.

14:30

Участники Великой Отечественной войны проедут на ретро-автомобилях по Невскому проспекту, от площади Восстания до Дворцовой площади.

Фото: Город+

15.00

В 15 часов начнется акция «Бессмертный полк». Колонна с участниками двинется от Суворовского проспекта в сторону Дворцовой площади. Построение начинается на час раньше на участке Невского проспекта от площади Александра Невского до Суворовского проспекта. Акция завершится на Дворцовой площади, где в это время будет выступать большой сводный хор.

18:00

В 18 часов на Дворцовой площади состоится большой гала-концерт. На главной сцене выступят: Олег Газманов, Денис Майданов, Василий Герелло, Методие Бужор и другие. Также в концерте примут участие творческие коллективы Петербурга. В программе - мелодии и песни военных лет.

В это же время в парке Екатерингофский начнутся танцы. Городской арт-проект «РиоРита — радость Победы» приглашает горожан разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов в городской парк на праздник-реконструкцию Дня Победы 1945 года. Основное действие праздника – танцы под музыку 30-40х годов в исполнении военного духового оркестра.

Фото: «РиоРита — радость Победы»

22:00

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии даст 30 выстрелов с пляжа Петропавловской крепости. Первый и последний залпы по традиции дадут в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне, второй — в честь здравствующих ветеранов, пятый — в честь защитников блокадного Ленинграда.

Фото: KudaGo.com