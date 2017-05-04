В семи районах Петербурга 8 и 9 мая ограничат движение общественного транспорта

Работа общественного транспорта 8 и 9 мая будет измена в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы.

Кронштадт

В понедельник, 8 мая, с 11:00 до 13:30, в связи с возложение цветов на городском и военно-мемориальном кладбище, и во вторник, 9 мая, с 08:00 до 10:00, в связи с акцией «Бессмертный полк» по маршруту: проспект Ленина, дом 36, Советская улица, дом 33, Якорная площадь, движение городского пассажирского транспорта временно останавливаться для пропуска колонны.

Выборгский и Калининский районы

В связи с проведением праздничных мероприятий по проспекту Луначарского на участке от проспекта Культуры до улицы Демьяна Бедного, 8 и 9 мая вносятся изменения в трассу автобусного маршрута № 178.

С 22:00 8 мая до 22:00 9 мая автобусы маршрута № 178 направлены: от конечной остановки «Проспект Культуры» по действующей трассе до проспект Культуры, далее по проспекту Культуры, проспекту Просвещения, улице Демьяна Бедного с выходом на действующую трассу до конечной остановки «Проспект Культуры». В обратном направлении по действующей трассе без изменений.

Во вторник, 9 мая, с 10:00 до 22:00 автобусы маршрута № 178 направлены:

от конечной остановки «Пискаревка» по действующей трассе до улицы Демьяна Бедного, далее по улице Демьяна Бедного, проспекту Просвещения, проспекту Культуры с выходом на действующую трассу до конечной остановки «Проспект Культуры». В обратном направлении по действующей трассе без изменений.

Колпинский район

В День Победы, 9 мая, с 10:40 до 11:10 и с 11:55 до 12:15, в связи с проведением праздничных мероприятий, закрывается движение по Центральной улице и Петрозаводскому шоссе в поселке Металлострой. Автобусы маршрутов №№ 115, 115А, 189, 327, 328, 335, 335А, 337, 337А работают с кратковременными приостановками движения.

Петродворцовый район

В День Победы с 10:00 до 13:30 перекрывается движение по Санкт-Петербургскому проспекту от Разводной улицы до Собственного проспекта, вносятся изменения в трассы автобусов №№ 210, 359

Автобусы направлены:

— маршрут № 200: от конечной остановки «Кировский завод» по действующей трассе до Разводной улице, далее по Разводной улице, Озерковой улице, улице Аврова, Привокзальной площади;

— от конечной остановки «Ломоносов, вокзал» по действующей трассе до Ораниенбаумского шоссе, далее по Ораниенбаумскому шоссе, бульвару Красных Курсантов, улицк Халтурина, площади у ж/д станции «Старый Петергоф»;

— маршруты №№ 210, 359: от конечных остановок «Кировский завод» и «Ж/д станция Сергиево» по действующим трассам до Разводной улице, далее по Разводной улице, Озерковой улице, улице Аврова, Привокзальная площадь;

— маршруты №№ 344,352,354 – движение закрыто;

— маршрут № 348: от конечной остановки «Ломоносов, вокзал» по действующей трассе до Ораниенбаумского шоссе, далее по Ораниенбаумскому шоссе, Знаменской улице, улице Морского Десанта, Конно-Гренадерской улице, Эйхенской улице, Разводной улице, Санкт-Петербургскому проспекту и далее по действующей трассе;

— от конечной остановки «Птицефабрика «Красные Зори» по действующей трассе до Разводной улице, далее по Разводной улице, Эйхенской улице, Прудовой улице, улице Морского Десанта, Знаменской улице, Ораниенбаумскому шоссе и далее по действующей трассе;

— маршруты №№ 351А и 351Б: от конечной остановки «Новый Петергоф» по действующей трассе до Разводной улице. Обратно – по Разводной улице, бульвару Разведчика, улице Блан-Менильская, бульвару Разведчика, Разводной улице, Санкт-Петербургскому проспекту, улице Аврова, Привокзальной площади;

— маршрут № 351А: от конечной остановки «Ж/д станция Старый Петергоф» по бульвару Красных Курсантов, Рубинштейнской улице (обратно: Собственный проспект Бобыльская дорога, улица Халтурина, разворот у Баушевской улице, улица Халтурина);

— маршрут № 351Б: от конечной остановки «Ж/д ст. Старый Петергоф» от улице Халтурина, разворот у Баушевской улице, далее по улице Халтурина, Бобыльской дороге, Собственному проспект (обратно: Рубинштейнская улица, бульвар Красных Курсантов);

— маршрут № 353: от конечной остановки «Новый Петергоф» по действующей трассе до бульвара Разведчика (обратно: бульвар Разведчика, Блан-Менильская улица, Озерковая улица, улица Аврова, Привокзальная площадь);

— маршрут № 356 (по трассе маршрута № 360): по Луизинской улице, Сашинской улице, а/д Петергоф-Низино-Сашино, Бабигонскому шоссе, улице Шахматова, Университетскому проспект (обратно: Университетский проспект, Чебышевская улица, Гостилицкое шоссе, Бабигонское шоссе);

— маршруты №№ 463, 463А, 489: от Привокзальной площадь в Петродворец (по трассе маршрута № 360) до Гостилицкого шоссе, далее по действующим трассам;

— маршруты №№ 682-687: от конечной остановки «Ломоносов, вокзал» по Кронштадтской улице, Дворцовому проспект, улице Красного Флота, Ораниенбаумскому проспект, улице Федюнинского, Астрономической улице, Гостилицкому шоссе и далее по действующим трассам.

С 14.00 до 14.45 – ограничение движения на учатске от Александровской улице дом32 – улице Красного Флота, Дворцовому проспект – улице Морская дом94 (АЗС) до мемориала в пос. Мартышкино.

Кировский район

В День Победы с 12:50 до 14:00,в связи с проведением торжественного шествия «Парад победителей» по проспекту Стачек от здания администрации Кировского района (проспектСтачек, 18) до Дворца культуры и техники им.И.И.Газа (проспект Стачек, 72), вносятся изменения в трассы троллейбусных маршрутов №№ 20, 48.

Троллейбусы направлены:

— маршрут № 20: от конечной остановки «Авангардная улице» по действующей трассе до конечной остановки «Комсомольская площадь»;

— маршрут № 48: от конечной остановки «Улице Васи Алексеева» по Автовской улице, Краснопутиловской улице, Комсомольской площади и далее по действующей трассе до конечной остановки «Проспект Героев».

Трамваи работают с кратковременными приостановками движения.

Приморский район

Во вторник, 9 мая, с 12:00 до 12:30, в связи с проведением торжественного шествия ветеранов ВОВ и жителей Приморского района Санкт- Петербурга по улице Маршала Новикова, проспекту Испытателей, улице Уточкина, проспекту Королёва, вносятся изменения в трассы автобусов №№ 79, 85, 122, 134А, 194, 127, 170, 171, 180, 182 и троллейбусов №№ 25, 50.

Автобусы направлены:

— маршруты №№ 79, 85, 122, 194, 127, 171: движение будет осуществляться с приостановкой для пропуска колонны;

— маршрут № 134А: от конечной остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до Комендантской площади, далее по Комендантской площади, проспекту Испытателей, улице Маршала Новикова, проспекту Королёва и далее по действующей трассе до Афонской улицы;

— маршрут № 170: от конечной остановки «Репищева улица» по действующей трассе до проспекту Испытателей, далее по проспекту Испытателей, Комендантскому проспекту, Долгоозёрной улице, проспекту Королёва и далее по действующей трассе до конечной остановки «Лахтинский разлив» (в обратном направлении по действующей трассе без изменений);

— маршрут № 180: от конечной остановки «Камышовая улица» по действующей трассе до Комендантской площади, далее по Комендантской площади, Комендантскому проспекту, Долгоозёрной улице и далее по действующей трассе (в обратном направлении по действующей трассе);

— маршрут № 182: от Афонской улицы по действующей трассе до улицы Маршала Новикова, далее по улице Маршала Новикова, проспекту Испытателей, Комендантскому проспекту, Долгоозёрной улице, проспекту Королёва и далее по действующей трассе до Глухарской улицы (в обратном направлении по действующей трассе без изменений).

Троллейбусы направлены:

— маршрут № 25: от конечной остановки «Станция метро «Старая деревня» по Торфяной дороге, Богатырскому проспект, Коломяжскому проспект, улице Генерала Хрулева до конечной остановки «Улица Генерала Хрулева» (обратно: улица Генерала Хрулева, Серебристый бульвар, Богатырский проспект);

— маршрут № 50: от конечной остановки «Улице Шаврова» по Комендантскому проспект, Гаккелевской улице, Богатырскому проспект, Коломяжскому проспект и далее по действующей трассе до конечной остановки «Тихорецкий проспект».

Читайте также:

В пяти районах Петербурга 5 мая ограничат движение транспорта

Как стало известно ранее, в День Победы петербургский метрополитен откроет три дополнительных вестибюля.

Метро будет пускать пассажиров в те вестибюли, которые обычно закрыты по выходным и праздникам. Это станции «Достоевская», «Технологический институт – 1» и «Площадь Александра Невского – 2». В метрополитене объяснили эти меры необходимостью обеспечить массовую перевозку пассажиров. Эти вестибюли откроют в 7 часов утра, а закроют в 20 часов вечера.

Кроме того, 9 мая изменится режим работы центральных станций метро из-за проведения акции «Бессмертный полк». Только на выход будут работать «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 15:30 до полуночи, обе станции «Площадь Александра Невского» с 14:00 до 15:25, второй вестибюль станции «Площадь Восстания» (выход на Московский вокзал) с 14:30 до 15:30, а также станция «Горьковская» с 21:25 до 22:00.

Как ранее «сообщал «Санкт-Петербург.ру», правительство города просит петербуржцев отказаться от поездок на личном транспорте и на ближайшие дни пересесть на общественный транспорт. Наибольшее число ограничений движения наземного транспорта будет 5, 8 и 9 мая. Также ограничения будут введены на Крестовском острове 7 мая в связи с проведением тестового матча на стадионе.

Сложности возникнут у всех автомобилистов, которые захотят заехать на Крестовский остров, уточняют представители Смольного. Также в этот день будет вестись эвакуация автомобилей.

В этом году в военном параде в Петербурге примут участие свыше 4000 военнослужащих, более 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.