Владимир Путин дал поручение по достройке домов проблемной компании «СУ-155». Президенту РФ должны до 1 сентября текущего года отчитаться о мерах по завершению строительства объектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Представить доклад о мерах, принимаемых для завершения строительства жилых домов – объектов закрытого акционерного общества «Строительное управление номер 155», - говорится в поручении.

Оно было дано по итогам пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Ответственным за подготовку мер для достройки домов - премьер-министр РФ Дмитрия Медведев.

Решение о санации «СУ-155» было принято в конце 2015 года, основным санатором стал банк «Российский капитал». Долги «СУ-155» на сентябрь 2015 года только перед банками достигали 30 млрд рублей. Затраты на завершение 155 недостроенных объектов (из них 147 – жилые дома) «СУ-155» оценивались в 39 млрд рублей, число дольщиков - в 39 тыс. человек.

Чтобы добиться результатов по долгострою «СУ-155» в Каменке, обманутым дольщикам строительной компании «СУ-155» приходилось устраивать голодовку в приемной депутата Законодательного собрания Ольги Галкиной. В результате в конце декабря 2016 года достроили два дома проблемной компании. Сейчас готовится к сдаче еще один корпус, в котором ожидают своих владельцев 735 квартир.