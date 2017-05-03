ЗакС повторно отказался рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга повторно отказался рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Борис Вишневский.

По его словам, за рассмотрение документа проголосовали все те 11 депутатов, что и неделей ранее, 26 апреля. Вишневский рассказал, что сегодня, 3 мая, защитники Исаакия намерены подать иск в суд о бездействии ЗакСа.

Ранее стало известно, что пункт о проведении референдума рассмотрят на заседании 17 мая, однако Вишневский заявил, что эта дата находится за пределами срока, установленного законом.

Выходя сегодня к трибуне, Борис Вишневский получил эмоциональное замечание от спикера городского парламента Вячеслава Макарова, пишет "Фонтанка.ру". Вишневский не надел символ победы над "коричневой чумой фашизма" - георгиевскую ленточку. В ответ Вишневский заявил, что для него есть и другие не менее важные символы этой Победы.