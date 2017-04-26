Депутаты ЗакСа отказались рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевксого собора Русской православной церкви. Об этом сообщает АБН.

За рассмотрение документа проголосовали всего 11 депутатов из 50 - он не включен в повестку дня сегодняшнего заседания. Ранее активисты вышли к ЗакСу на одиночные пикеты в поддержку референдума.

Депутат Борис Вишневский обещал, что в случае, если вопрос о референдуме не будет поднят на заседании парламента, то градозащитники обратятся в суд с "жалобой о бездействии ЗакСа" и нарушении им закона.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. При этом на прошлой неделе комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.