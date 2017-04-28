У капитана «Зенита» Данни родилась дочь

У капитана «Зенита» Мигеля Данни родилась дочь. Она появилась на свет сегодня, 28 апреля, в 11:22 в роддоме номер два на Фурштатской улице. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Принцесса Эмили родилась. Слава Богу, все прошло хорошо. Ты красивая принцесса, так тебя люблю», – написал Данни в комментарии к фотографии из роддома.

Эмили стала третьим ребенком в семье Данни после мальчиков-близнецов, Бернанду и Франсишку. Они родились 14 апреля 2004 года, сейчас обучаются в Академии ФК «Зенит» и в мае 2016 года получили российское гражданство.

Двумя неделями ранее футболист «Зенита» Александр Кержаков в третий раз стал отцом - у него родился сын. Жена футболиста Милана родила первенца, также у Кержакова есть еще двое детей - от первого брака 13-летняя дочка, а также четырехлетний сын от Екатерины Сафроновой.

Фото: Instagram / @danny_d10b10f6