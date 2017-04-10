Футболист «Зенита» Александр Кержаков в третий раз стал отцом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

«Спасибо за сына, любимая», - написал Кержаков в комментарии к своей фотографии с младенцем на руках.

Жена футболиста Милана родила первенца, также у Кержакова есть еще двое детей - от первого брака 13-летняя дочка, а также четырехлетний сын от Екатерины Сафроновой.

Радостного события в семье немного не дождался отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов, он скончался 4 апреля. По данным медиков, смерть сенатора наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Фото: Instagram / @a.kerzhakov11