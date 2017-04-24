Россия вошла в тройку лидеров по расходам на оборону

Россия заняла третье место среди стран, с самыми крупными расходам на оборону. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на данные ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2016 году, по данным SIPRI, РФ потратила на оборонные нужды 69,2 млрд долларов, что позволило ей переместиться с четвертого на третье место в мире. По сравнению с предыдущим годом, расходы России на оборону выросли на 5,9%.

Саудовская Аравия, занимавшая в прошлом году третье место, сократила расходы на оборону на 30%, до 63,7 млрд долларов, и теперь занимает четвертое место.

Первое место в списке стран с самыми большими расходами на оборону в очередной раз заняли США. В 2016 году Соединенные Штаты потратили на оборонные нужды 611 млрд долларов, на 1,7% больше, чем годом ранее.

Китай сохранил второе место с расходами на оборону в 215 млрд долларов, на 5,4% больше, чем в 2015 году. Замыкает пятерку мировых лидеров по оборонным тратам Индия, выделившая на эти цели в 2016 году 55,9 млрд долларов - рост на 8,5%.

Тем временем «Левада-центр» провел опрос, как россияне относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Ему сейчас доверяет 72% респондентов, не доверяет 19%, затрудняется ответить на вопрос 9%. Десять лет назад о доверии президенту говорило 80%, о недоверии - 12% опрошенных.

Кроме того, сменились представления и о том, какие действия Путина были самыми удачными и неудачными. Первые места посвящены «повышению боеспособности вооруженных сил» и «укреплению международных позиций РФ» - 17% и 14% соответственно. Данные опроса опубликовала газета «Коммерсантъ».



