Омбудсмен назвала сообщения о преследовании геев в Чечне возможной провокацией

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности сообщений о преследовании гомосексуалов в Чечне. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"У меня возникают подозрения, что это - провокация, что это - ложный донос. Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?" - сказала Москалькова.

Она отметила, что проведению проверки информации "Новой газеты" препятствует отсутствие имен пострадавших людей.

"Да, обещают дать, у меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть их документы. Закон о защите свидетелей и потерпевших уголовного процесса дает возможность конфиденциальности, охраны, всего девять мер защиты", - сказала Москалькова.

Она отметила, что сделала пять запросов, пользуясь теми правами и возможностями, которые у нее есть, - в том числе в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, в МВД, в прокуратуру Чечни. Все они дали отрицательные ответы, что не зарегистрировано ни одного такого преступления.

"Я беседовала с инициаторами, они говорят: боятся. Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол - не соответствует действительности", - сказала Москалькова.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование "Убийство чести" о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными.