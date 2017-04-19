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В Петербурге потеплеет к майским праздникам

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© Фото: Instagram / @nau_spb

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Весна 2017 года в Северной столице стала самой холодной за последний 20 лет.

В Петербурге потеплеет к майским праздникам. Об этом сообщает The Village со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

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"До майских праздников больше десяти дней, а, как вы понимаете, начиная от пяти дней существует очень большая погрешность в прогнозе. Впрочем, сейчас мы выйдем из холодного периода: сначала днем будет плюс 5-6 градусов, а с 25 апреля, надеюсь, больше плюс 10. Скорее всего, первая часть майских праздников будет более теплой", - отметил он.

Прогнозировать погоду на 9 мая пока рано, однако, по словам Колесова, скорее всего будет снова прохладно. "Про 9 мая пока боюсь говорить. Возможно, снова будет волна холода. Дело в том, что у нас обычно чередуются волны тепла и холода: в большинстве случаев, хотя и не всегда, 1 и 9 мая разные по погоде. Если волна тепла приходится на первое число, то девятого будет попрохладнее", - уточнил синоптик.

"Основная причина нынешних холодов - циклон с северными ветрами, который практически всегда, в 95% случаев, приносит холодный воздух с Арктики. В этот период - 15–20 апреля - довольно часто выпадает снег. Вот большое его количество случается гораздо реже: 15-20 сантиметров снега в апреле в последний раз фиксировали в 1991 и 1998 годах. Продолжительный холодный период с минусовыми температурами днем, как сейчас, за последние 20 лет практически не наблюдался. Можно сравнить с апрелем 1966-го. Также значительные похолодания в апреле были в 1970 и 1988 годах", - резюмировал Александр Колесов.

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