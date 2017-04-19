В Петербурге прогремит праздничный салют в честь Дня Победы

Губернатор Георгий Полтавченко рассказал о планах празднования Дня Победы, основные мероприятия пройдут 8 и 9 мая. В эти дни будут возложены цветы на Пискаревском кладбище и Невском проспекте.

Сейчас в Петербурге проживает 130 тыс. фронтовиков и блокадников. "Они - пример стойкости и любви к Отечеству, пресекающие попытки фальсификации истории", - цитирует Полтавченко "Петербургский дневник".

В Петербурге зарегистрирована 91 тыс. жителей блокадного Ленинграда. Традиционно для них и ветеранов проезд в городском пассажирском транспорте будет бесплатным. Кроме общегородских мероприятий, в каждом районе состоятся локальные праздники.

9 мая пройдет Парад Победы на Дворцовой площади. В этот день в 14:30 стартует проезд ветеранов по Невскому проспекту, затем к ним присоединятся участники акции памяти "Бессмертный полк". Праздничный концерт на Дворцовой площади начнется в 17:00, а праздничный салют запланирован на 22:00.

В этом году в военном параде примут участие 96 единиц техники, в том числе семь новых боемашин, и легендарный такт Т-34. В небо поднимутся 46 самолетов и вертолетов. На Дворцовой площади установят семь плазменных экранов, которые позволят увидеть происходящее на сцене.

К празднику Смольный подготовит 1,6 млн георгиевских ленточек. Их будут раздавать в МФЦ, отделениях Сбербанка и "Петроэлектросбыта", с 6 мая ленты начнут распространять у станций метрополитена. Доставка 139 тыс. поздравительных открыток ветеранам начнется уже в самое ближайшее время.

В качестве праздничного украшения города запланировано размещение серии плакатов "Народная Победа", а также выпуск уже легендарной серии книг "Петербургские писатели - о войне". Среди артистов, которые выйдут на сцену Дворцовой площади, - Олег Газманов, Василий Герелло, Методие Бужор и петербургские творческие коллективы.

8 мая:

11:00 – 12:00 – официальная торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

15:00 – праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский»

9 мая:

10:00 – 11:00 – военный парад на Дворцовой площади.

14:30 – торжественный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях по Невскому проспекту от пл. Восстания до Дворцовой площади.

15:00 – начало движения колонны Бессмертного полка.

17:00 – праздничная программа на Дворцовой площади.

22:00 – праздничный салют.