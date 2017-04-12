Путин: На стороне ИГ воюют около 9 тыс. россиян

На стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) воюют около девяти тыс. россиян. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир 24».

«По разным подсчетам примерно 20 тыс. иностранных боевиков воюет в Сирии, из них почти десять тысяч из стран СНГ. Ну где-то тыс. девять по разным подсчетам, чуть меньше половины из России», - отметил президент.

«Тыс. пять примерно из стран Центральной Азии. В основном это, кстати, страны ОДКБ. Поэтому угроза очень большая, реальная. Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем», - также добавил Путин.

В этом же интервью глава государства пообещал лишать российского гражданства примкнувших к ИГ. По его словам, сейчас по данному вопросу проводятся консультации с юристами и решение будет принято «в самое ближайшее время».