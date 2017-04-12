Путин пообещал лишать российского гражданства примкнувших к ИГ

Вступившие в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России) могут остаться без российского гражданства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью «Мир 24».

«В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», - сказал Путин.

По его словам, сейчас по данному вопросу проводятся консультации с юристами и решение будет принято «в самое ближайшее время».

При этом президент подчеркнул, что Россия не будет следовать примеру Казахстана и разрабатывать законопроект, позволяющий лишать гражданства вступивших в террористические организации.

В данный момент связаны с террористическими организациями, в том числе с ИГ, по разным данным, от двух до трех тыс. россиян.