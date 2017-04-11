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Смольный отрицает проблему пыльных улиц

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© Фото: Instagram / @irina_kzan

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Чиновники отмечают, что в настоящий момент очистка улиц в самом разгаре.

Комитет по благоустройству Петербурга отрицает проблему пыльных улиц. По мнению чиновников, до окончания весеннего месячника по благоустройству предъявлять претензии к количеству пыли на улицах рано.

Смольный отказался признавать ситуацию плачевной, так как в настоящий момент очистка улиц в самом разгаре. Об этом сообщает "Комсосомльская правда - Петербург".

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на своей странице в Facebook выложил инфографику, показывающую, что в марте этого года запыленность воздуха была даже ниже, чем в прошлом году из-за осадков.

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"Выставили на сайт информацию о запыленности Петербурга в 1 квартале 2017 года. В прошлом году было грязнее, на графике марта хорошо это видно. Частые осадки и отсутствие застоя воздуха способствовали очищению воздуха", - написал Колесов.

Также одна из причин пылевых вихрей - это огромное количество песка, которым посыпали дороги зимой, чтобы победить гололед. Для уборки улиц использовали 150 тыс. тонн воды, смета и грязи вывезли более 45 тыс. тонн.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский отметил, что на улицах работает 230 пылесосов, однако губернатор города Георгий Полтавченко считает, что ситуация по пыли в спальных районах оставляет желать лучшего.

Фото: Александр Колесов / страница Facebook

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