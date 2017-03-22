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Активисты: Количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму

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© Фото: Instagram / @irina_kzan

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Они провели замеры грязи на углу Сенной площади и Спасского переулка.

Активисты движения «Красивый Петербург» утверждают, что количество пыли на улицах Северной столицы в 25 раз превышает норму. Об этом сообщается на официальной странице движения «ВКонтакте».

Градозащитники провели замеры грязи на углу Сенной площади и Спасского переулка. Было собрано 757 гр смета на один кв. метр.

«Это пыль и песок, которыми ежедневно вынуждены дышать горожане. Показатель соответствует 25-кратному превышению нормы», - отмечается в сообщении.

При этом начальник отдела комплексной уборки заявила, что были собраны не загрязнения, а «грунтовые наносы», и на них регламент не распространяется.

«Если бы чиновники читали законы, они бы знали, что уборка «должна предусматривать удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений. Допускается наличие смета и мелкого мусора в период между циклами работ, засоренность не должна превышать 30 г/кв.м», - пишут активисты.

В комитете по благоустройству пообещали движению справиться с пылью к 1 мая, а профильный вице-губернатор Николай Бондаренко и вовсе заявил, что проблемы пыли в городе нет, хотя за зиму на улицы и высыпали 200 тыс. тонн песка.

«Красивый Петербург»  также подготовил образовательный видеоролик с демонстрацией эксперимента по измерению засоренности тротуара. Любой желающий может повторить эксперимент на своей улице и выяснить, соблюдаются ли нормы по уборке тротуаров.

Видео: «Красивый Петербург»

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