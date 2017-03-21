В Петербурге подвели итоги всероссийского марафона «Жизнь - как творчество»

В арт-пространстве «Тавриклэнд» подвели итоги всероссийского марафона «Жизнь - как творчество». Участниками стали порядка тысячи человек из всех регионов РФ.

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Идея проекта - помочь всем творческим людям, которые хотят превратить хобби в бизнес, грамотно сделать первые шаги. У проекта есть и социальная составляющая – адаптировать и поделиться знаниями с людьми, имеющими физические ограничения по состоянию здоровья.

Гостей вечера встречала руководитель арт-пространства «Тавриклэнд» Елена Морозова. «Каждый из вас талантлив! В мире не существует ни одного человека, который не смог бы воплотить свои творческие идеи. Поэтому пробуйте, рискуйте, вдохновляйтесь и помните, что жизнь - это творчество», - с такими словами выступила Морозова.

Автор проекта, Катия Соловцова, поблагодарила всех участников и партнеров марафона, отметив, что именно вера людей позволяет реализовывать проекты, которые несут благо для всех. Информационным спонсором проекта стал портал «Санкт-Петербург.ру».

Мотивационным спикером на закрытии марафона выступила Ксения Безуглова - общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках.

В августе 2008 года Ксения попала в автокатастрофу, вследствие которой оказалась на инвалидной коляске. Во время аварии она была беременна, но, несмотря на рекомендации врачей, отказалась прерывать беременность и родила здоровую дочь.

Сегодня у Ксении уже две дочери. Более того, она активно занимается общественной деятельностью. Ксения – член Общественной палаты ЦФО, комиссии при президенте России по делам инвалидов, координационного совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России.

Также она сотрудничает с Министерством здравоохранения по вопросам планирования семьи среди инвалидов. Принимает активное участие в разработке проектов безбарьерной среды. Занимается организацией общероссийского конкурса красоты среди девушек на инвалидных колясках. Ксения стала одним из факелоносцев Зимних Паралимпийских игр Сочи 2014.

«Всегда говорите жизни «да». Всегда! Даже если предложение на первый взгляд кажется немного странным! Любое предложение от жизни - это возможность. Зачастую, поспешно говоря «нет», вы даже не представляете, от каких возможностей отказались!», - пожелала собравшимся Ксения.