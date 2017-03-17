Транспортных дебоширов и "зацеперов" будут наказывать уголовно. Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, пишет "Интерфакс".

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Принятый закон вводит уголовную ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте. Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Наказание за такое хулиганство устанавливается сроком до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство совершено группой, то максимальное наказание - лишение свободы до семи лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, поправки дополняют Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей ответственность за агрессивные и опасные действия в отношении всех видов транспорта, речь, в частности, идет о действиях так называемых "зацеперов" и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы до двух лет. Сейчас максимальное наказание за такое хулиганство составляет штраф на сумму 1 тыс. рублей.