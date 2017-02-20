Дебоширам на борту самолета хотят запретить летать в течение трех лет. Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу, вводящие «черные списки» авиапассажиров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Формировать реестр нарушителей предлагается авиакомпаниям. В специальный список предлагается заносить граждан, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц».

В виде исключения им разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом. В опрошенных изданием авиакомпаниях, например, «Аэрофлот» и S7, поддерживают введение «черных списков» пассажиров.

При этом эксперты обращают внимание, что внесенные в единый реестр пассажиры-нарушители должны иметь возможность судебного обжалования этой процедуры. В частности, предлагают учитывать обстоятельства, когда пассажиры совершали формально противоправные действия «в состоянии необходимой обороны» или их вины в инциденте на борту вовсе не было.