Дача купца Бухвалова в поселке Песочный стала региональным памятником

Дача купца Иван Бухвалова в поселке Песочный с 13 марта 2017 года стала региональным памятником. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры.

Необычное деревянное здание, построенное в начале ХХ века, находится по адресу: Октябрьская улица, дом 20, лит. А. Его владельцем был купец Бухвалов, он держал мясные лавки в Петрограде и был инициатором создания спортивного общества «Униор» в поселке Графское (переименован в 1925 году в поселок Песочный), а также был членом местного Пожарного общества.

Дом был построен из лиственницы, на первом этаже устроена бильярдная, столовая, кабинет и кладовая, на втором этаже – пять комнат, кухня, гостевая, будуар и спальня. Отапливали дачу печами и каминами. Иван Васильевич умер в 1942 году, и его супруга с двумя дочерями занимали часть здания до 1985 года.

В настоящее время здание находится в удовлетворительном состоянии, используется в жилых целях. На территории участка сохранились сосны, ели и лиственные деревья. При этом два камина работы финских мастеров, стоявших в доме ранее, не сохранились. Они были сложены из кирпичей с клеймом «Левашовъ».