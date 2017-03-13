В Исаакие отремонтируют интерьер и свод собора за 29,6 млн рублей, объявлен конкурс на проведение работ. При этом музей-памятник полностью оплатит их за счет собственных средств.

Согласно тендеру, ремонтные работы будут завершены к 15 декабря 2017 года. Заявки на конкурс принимаются с 9 по 30 марта, а подрядчика-победителя объявят 4 апреля.

"Выполнение работ по приведению в эксплуатационное состояние интерьера второго яруса и свода колодца №10 Исаакиевского собора с последующей разборкой комбинированных лесов для СПб ГБУК "ГМП «Исаакиевский собор", - говорится на сайте госзакупок.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. В данный момент оппозиционные депутаты ЗакСа пытаются согласовать со Смольным "Марш в защиту Петербурга", запланированный на 19 марта. Главной темой марша станет вопрос о сохранении Исаакиевского собора в статусе музея.

Чиновники указывают на то, что в этот день на Марсовом пройдет праздник "Море волнуется", поэтому марш предлагают перенести в Удельный парк. Оргкомитет марша заявил о готовности изменить место и время проведения протестной акции.