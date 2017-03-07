На Марсовом поле 19 марта вместо «Марша в защиту Петербурга» проведут праздник «Море волнуется». Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

«Вот под каким предлогом нам отказали в марше в защиту Петербурга», - написал парламентарий, добавив фотографию с ответом Смольного. Чиновники отмечают, что проведение двух мероприятий нарушит права организаторов праздника.

Фото: Борис Вишневский / страница Facebook

Подростково-молодежный центр Центрального района якобы запланировал праздник «Море волнуется» еще в декабре 2016 года. При этом информации на сайте района о нем не было. «В течение дня нужно будет смонтировать сцену и оборудование, а затем разобрать, само мероприятие будет длиться два-три часа. Участвовать в нем будут до 500 человек», - говорится в документе.

Ранее стало известно, что Смольный отказался согласовывать «Марш в защиту Петербурга», который был запланирован на 19 марта на Марсовом поле. Власти заявили, что в этот день на Марсовом запланированы другие акции и предложили провести марш в Удельном парке.

Главной темой марша станет требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ, а также застройки территории Пулковской обсерватории.

В данный момент организаторы «Марша в защиту Петербурга» требуют срочной встречи с губернатором Георгием Полтавченко. Направлено письмо от шести депутатов к Полтавченко с просьбой обсуждения ситуации и поиске согласованного варианта проведения марша.