Церковная комиссия не нашла следов мироточения бюста Николая II

Церковная комиссия, в которую вошли представители Симферопольской и Крымской епархии, не нашла следов мироточения бюста Николая II. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на епархию.

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О том, что бюст Николая II, расположенный вблизи часовни святых Царственных страстотерпцев в Симферополе, мироточит, 6 марта заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире телеканала "Царьград".

С целью подтверждения слов Поклонской на место выехала комиссия в составе одного архимандрита и четырех протоиереев Крымской епархии. "На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", - отметили в епархии.

Комиссия поручила окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение за иконами и бюстом, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею.

Несмотря на заявление комиссии, смотритель храма Алексей рассказал крымскому выпуску газеты "Московский комсомолец", что иконы и бюст все же мироточат. "Бабушки заходят и ватой снимают миро с икон", - сказал он.

По словам Алексея, иконы в храме мироточат с 22 февраля. "Я за ними постоянно слежу, каждая икона потихонечку дает о себе знать. И благоухают даже Казанская, Покрывающая, Владимирская, икона "Царская семья и дом Ипатьевых", Иоанна Шанхайского. Раньше с ними такого не бывало", - отметил он.

Староста связывает происходящее с тем, что близится столетие расстрела царской семьи. Он рассказал, что в часовню уже приезжал представитель епархии, который "сфотографировал и уехал".