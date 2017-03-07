  • 7 Март 2017
USD 08.03.2017 58.2630 -0.0740
USD ММВБ 16:17 58.22400  
EUR 08.03.2017 61.7063 -0.1543
EUR ММВБ 16:17 61.6360  
Нефть($) 07.03.2017 56.28 +0.50
Нефть(p) 07.03.2017 3279.04 +25.00

Церковная комиссия не нашла следов мироточения бюста Николая II

Автор:


© Фото: Антон Волк / АР

Темы дня

Несмотря на заявление комиссии, смотритель храма Алексей рассказал, что иконы и бюст все же мироточат.

Церковная комиссия, в которую вошли представители Симферопольской и Крымской епархии, не нашла следов мироточения бюста Николая II. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на епархию.

Читайте также:

В мире чудес: что, где и когда мироточило в России

О том, что бюст Николая II, расположенный вблизи часовни святых Царственных страстотерпцев в Симферополе, мироточит, 6 марта заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире телеканала "Царьград".

С целью подтверждения слов Поклонской на место выехала комиссия в составе одного архимандрита и четырех протоиереев Крымской епархии. "На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", - отметили в епархии.

Комиссия поручила окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение за иконами и бюстом, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею.

Несмотря на заявление комиссии, смотритель храма Алексей рассказал крымскому выпуску газеты "Московский комсомолец", что иконы и бюст все же мироточат. "Бабушки заходят и ватой снимают миро с икон", - сказал он.

По словам Алексея, иконы в храме мироточат с 22 февраля. "Я за ними постоянно слежу, каждая икона потихонечку дает о себе знать. И благоухают даже Казанская, Покрывающая, Владимирская, икона "Царская семья и дом Ипатьевых", Иоанна Шанхайского. Раньше с ними такого не бывало", - отметил он.

Староста связывает происходящее с тем, что близится столетие расстрела царской семьи. Он рассказал, что в часовню уже приезжал представитель епархии, который "сфотографировал и уехал".

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Где необычно провести 8 марта в Петербурге

    Яркое 3D-мэппинг-шоу, шуточный праздник от легендарных «Лицедеев», весенний забег в парке Сосновка для активных и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm