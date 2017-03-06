В мире чудес: что, где и когда мироточило в России

Пожалуй, главным героем минувшей недели стала депутат Государственной думы Наталья Поклонская. В эфире телеканала «Царьград ТВ» она произнесла сенсационную новость: бюст Николая II в Крыму... начал мироточить.





По ее словам, теперь люди приходят к монументу с детьми, чтобы приложить их к нему и «исцелилить». «Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. Это в столетнюю годовщину. Государи нам помогают. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой», - пояснила Поклонская.

Заявление экс-прокурора взбудоражило православную общественность. В понедельник, 6 марта, к бюсту Николая II рядом с часовней Святых царственных мучеников приедет протоиерей Иоанн Пристинский. Если он посчитает целесообразным доложить об увиденном правящему архиерею Симферопольской и Крымской епархии митрополиту Лазарю, тот будет поднимать вопрос о том, нужно ли создавать комиссию, чтобы разобраться в происходящем.

Впрочем, есть вероятность, что никакого чуда протоиерей не обнаружит. «Сейчас ничего не видно, прихожане вытирали там, где было похоже на мироточение», – заявил накануне газете Metro староста часовни Алексей, который первый рассказал миру о чуде.

Фото: crimea.kp.ru

Неудивительно, что депутат Госдумы Поклонская поверила в эту историю — она является известной почитательницей Николая II. Так в День победы, 9 мая 2016 года, еще будучи прокурором Крыма, она вышла на акцию «Бессмертный полк» с иконой царя. Став депутатом Госдумы, Поклонская направила в прокуратуру запрос с просьбой проверить фильм Алексея Учителя «Матильда» об отношениях императора с балериной Кшесинской на наличие признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни.

О каких фактах мироточения было известно прежде? «Санкт-Петербург.ру» вспомнил о том, какие подобные случаи были зафиксированы в России.

Икона Ксении Петербургской в Тверской области

Летом 2010 года о чуде мироточения заявили служащие церкви святых апостолов Петра и Павла в небольшом поселке Карачарово Тверской области. По их словам, за неделю до того, как некоторые из них решили отправиться в Северную столицу, чтобы прислониться к его святыням, в их церкви замироточила икона святой блаженной Ксении Петербургской, которую создал резчик Виталий Алексеев.

По словам служителей церкви, в течение года на нимбе можно было видеть темные маслянистые потеки. А после праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 2011 года икона вновь замироточила: с нимба на правой стороне лика святой в бликах отраженного света можно было увидеть свежие потеки.

Служители церкви заметили, что это не первый подобный случай в их церкви. «О мироточении святой блаженной Матроны Московской свидетельствовала вата на иконе, пропитанная миром», - писали они на сайте церкви.

Фото: karacharovohram.prihod.ru

Явление вызвало гордость у служителей церкви, но настоятель отец Вадим прервал их: «Не наше это дело, Господь ведает...». Впрочем, фото- или видеодоказательства чуда так и не появилось в сети.

Казанская икона Божьей Матери на Валааме

На карельском острове Ладожского озера Валааме находится одноименный мужской монастырь, на территории которого многократно фиксировали мироточение икон. Последний раз это произошло два года назад.

В июне 2015 года во время всенощного бдения в храме Бесплотных Сил Небесных на Казанской иконе Божьей Матери было отмечено появление нескольких маслянистых капель.

Фото: ptoday.ru

Казанская икона Божьей Матери была написана в одном из сибирских монастырей, специально для валаамского скита, и в мае 2015 года доставлена на Валаам. Она была установлена под стеклом в специальном киоте с надписью «Покрой и Спаси Землю».

По благословлению епископа Троицкого Панкратия была проведена фотофиксация мироточения иконы, после этого стекло вновь было вмонтировано в киот.

Массовое мироточение в Клину

В начале нулевых СМИ писали о том, что дома у пожилой Валентины Жучковой в подмосковном военном городке Клин-9 мироточат почти все иконы. При том, что влага начинает проступать и на тех ликах святых, которые к ней в дом приносят знакомые и незнакомые люди.

Фото: pravmir.ru

Если в первые годы поток желающих увидеть чудо был нескончаем, то спустя семь-восемь лет в Подмосковье об этом почти забыли. Сами же священнослужители были осторожны в оценке чуда.

«Мы называем это явление не мироточением, а истечением маслянистой жидкости. Ведь сам по себе факт «мироточения» еще не дает возможности говорить, что это явление от Бога», - приводит «Православие и мир» слова отца Алексея.

Впрочем, журналисты сразу нескольких изданий писали о конфликте Валентины с представителями РПЦ, среди которых далеко не все отнеслись благосклонно к тому, что происходит в квартире у женщины.

Стены храма и ноги Иисуса во Владимирской области

В декабре 2002 года монахини Свято-Никольского подворья Ризо-Положенского монастыря обратили внимание на то, что ноги Иисуса на распятии, что висело на стене, стали мироточить. Ровно через год в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Санино, что находится неподалеку, начали мироточить стены.

Но монахинь это явление удивило не так сильно — к чудесам им не привыкать. По их словам, в храме Покрова Пресвятой Богородицы иконы восстанавливаются без участия реставраторов. На чудо, которое происходит в церкви, обратили внимание сами художники. Научного объяснения этому факту пока не найдено, сообщают они. Монахини также не знают, что означает проявление Божьего внимания к их обители.

Одна из таких "самовосстанавливающихся" икон. Фото: lubovbezusl.ru

Изображение Путина в Новгородской области

Фото: blagovest-info.ru

Мироточили не только иконы святых, но и изображения ныне живущих. Так, в январе 2012 года матушка Фотинья из деревни Большая Ельня Нижегородской области сообщила, что икона премьер-министра и тогда еще кандидата в президенты Владимира Путина, а также его освященный портрет, хранящиеся в храме поселка, начали мироточить.



"Путин – это путь иной для России", - заявила Фотинья. - В одной из своих прошлых жизней он был князем Владимиром и крестил Русь, теперь Владимиру Владимировичу предстоит заново покрестить нашу языческую страну!"

Община поклонников Владимира Путина появилась в поселке Большая Ельня еще в далеком 2005 году. Позже пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков заявлял, что его начальник не одобряет тот тип почитания, который культивируется в Нижегородской области.