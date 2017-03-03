Пулково выделит для болельщиков ЧМ-2018 отдельное здание

Пулково выделит для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года отдельное здание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Евгения Ильина, коммерческого директора управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Согласно требованиям FIFA, ведущей подготовку к ЧМ 2018, потоки болельщиков и пассажиров аэропорта должны быть разделены. Сейчас «ВВСС» ведет переговоры со штабом FIFA.

«Рассматриваться вопрос создания отдельного здания для обслуживания болельщиков, которые прилетают чартерных рейсами организованными группами. Под эту функцию будет выделено одно из операционных зданий аэропорта, но на сегодняшний день оно не определено», - отметил Ильин.

Отдельное здание выделят лишь на ЧМ-2018, на Кубке конфедераций в 2017 году данные меры не предусмотрены. Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчем открытия станет встреча между Россией и Новой Зеландией, сборные встретятся на "Зенит-арене".