В 82 дома Купчино вернулось тепло и горячая вода. Специалисты "Теплосети Петербурга" завершили ремонт протекшей трубы диаметром 1000 мм. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"3 марта с опережением нормативного срока завершили ремонт дефекта теплопровода диаметром 1000 мм по адресу улица Димитрова, дом 18А, - говорится в сообщении.

Коммунальная авария произошла еще 1 марта, чинить трубу начали в 10 утра 2 марта. По нормативам, на ремонт отводится 24 часа, однако его удалось завершить раньше.

"Сварочные работы закончены в 03:05. В настоящее время обеспечение жителей горячей водой и отоплением осуществляется в штатном режиме", - отметили в компании.