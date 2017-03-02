В Купчино 82 здания осталось без тепла из-за потекшей трубы диаметром 1000 мм. Отопление осуществляется по пониженным параметрам. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Коммунальная авария произошла около дома 18А на улице Димитрова. "Около 100 домов в Купчино остались без тепла с 1 марта из-за аварии на трубопроводе", - отмечают жители Купчино.

В "Теплосети Петербурга" отчитались, что с 10 утра 2 марта чинят трубу. По нормативам, на ремонт отводится 24 часа, но представители компании планируют завершить все работы раньше срока, к двум часам ночи 3 марта.

По данным энергетиков, горячее водоснабжение не прекращалось, но в некоторых зданиях горячая вода в кранах может отсутствовать из-за особенностей подключения дома по закрытой схеме.