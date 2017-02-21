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Активисты «Весны» провели свой референдум по передаче Исаакия РПЦ

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© Фото: Twitter / @mayavolf

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На Малой Садовой установили две урны для голосования - «РПЦ» и «Не РПЦ».

Петербургские активисты движения «Весна» провели свой референдум по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом сообщает «Росбалт».

Акция прошла сегодня днем, 21 февраля, на Малой Садовой улице, там установили две прозрачные урны для голосования. На одной из них было написано «РПЦ», а на другой - «Не РПЦ».

Фото: Twitter / @mayavolf
 

В урне с эмблемой «Не РПЦ» - 57 бюллетеней, что символизирует 57% противников передачи собора, а в урне «РПЦ» - 12 бюллетеней, что также соответствует итогам опроса «Фонда политической культуры».

Над урнами активисты развернули плакат с надписью «Референдум». Прохожим раздавали листовки с вопросом «Чей Исаакий?» и цифрами опроса. Как пишет «Росбалт», многие из них опускали полученные листовки в урну «Не РПЦ».

Согласно опросу, за передачу Исаакия РПЦ высказались 17,8% респондентов, против - 57,1%, свою позицию как «все равно» обозначили 25,1%.

Днем ранее, 20 февраля, стало известно, что в Петербурге инициировали референдум о передаче Исаакия РПЦ. На референдум предлагается вынести вопрос о юридическом статусе не только Исаакия, но и двух других соборов: Спаса-на-Крови и Петропавловского собора.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Предполагается, что церковь получит его на 49 лет. Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Фото: Twitter / @mayavolf

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