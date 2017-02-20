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В Петербурге инициировали референдум о передаче Исаакия РПЦ

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

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На референдум предлагается вынести вопрос о юридическом статусе не только Исаакия, но и двух других соборов.

Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) провели собрание инициативной группы по проведению общегородского референдума, передает «Коммерсант».

На референдум предлагается вынести вопрос о юридическом статусе не только Исаакия, но и двух других соборов: Спаса на Крови и Петропавловского собора. В настоящий момент оба из них находятся в собственности города и пользовании государственных музеев.

Инициаторы референдума хотят выдвинуть вопрос о том, согласны ли петербуржцы, что три упомянутых объекта «должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности осуществления в них религиозных обрядов и церемоний».

Свои подписи под заявкой о референдуме поставили представители Российского творческого союза работников культуры, Санкт-Петербургского союза ученых, а также шестеро депутатов регионального законодательного собрания («Партии роста», «Яблоко» и «Справедливой России»), а также лидеры движения «Открытая Россия».

Передача Исаакиевского собора должна состояться до 1 марта 2019 года, следует из распоряжения комитета имущественных отношений. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет.

Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

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