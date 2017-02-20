Прощание с актрисой Светланой Карпинской пройдет 22 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного Академического театра комедии им. Н. П. Акимова.

«Траурная церемония прощания со Светланой Карпинской начнется в театре 22 февраля в 10:30. Отпевание и похороны состоятся в 12:00 на Смоленском кладбище», - говорится в сообщении театра, где актриса сыграла более 50 ролей.

Карпинская скончалась в Петербурге вечером 19 февраля, она умерла на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Актерская карьера Светланы Карпинской началась необычно и ярко - во время учебы на филологическом факультете Ленинградского университета ее взяли на главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» (1957 год).

После этого она решила оставить университет и пойти в актрисы. Ее приняли сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.

Кроме ролей в театральных постановках, Карпинская снялась в более чем 20 фильмах, например, киноленты «Командировка», «Сладкая женщина», «Длинное, длинное дело», «Ослиная шкура» и другие.