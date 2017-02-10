Названа возможная причина авиаудара РФ по турецким военным

Возможной причиной авиаудара РФ по турецким военным была ошибка турецкого командования. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источников в российских органах военного управления.

При обстреле российской авиацией утром 9 февраля погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 получили ранения. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб в Сирии.

"Координаты целей для нанесения ударов, выбранные на основе космической и агентурной разведки, были заранее согласованы по линии генштабов обеих стран и командования авиационных группировок", - рассказал источник издания.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ имели достаточный налет, а большинство из них уже имели опыт выполнения боевых задач в Сирии. Именно эти самолеты в связке с экипажами F-16 и F-4 ВВС Турции бомбили боевиков в Эль-Бабе 18, 21 и 26 января (поразив 36, 22 и 3 цели соответственно).

По результатам анализа совместных действий, проведенного российскими и турецкими военными, опыт проведения совместных воздушных операций был признан успешным - стороны условились его продолжить. По данным "Коммерсанта", подготовка вчерашнего вылета ничем не отличалась от предыдущих. Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и проследовали в направлении Эль-Баба.

Опознав цели, пилоты осуществили около 8:40 утра сброс бомб, причем, как утверждают сами военные, "без критических отклонений". По возвращении авиации в Хмеймим российская сторона была оповещена об инциденте, информация о котором сразу же была доведена до высшего военно-политического руководства страны.

По предположению источников, одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Совместное расследование причин происшествия должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.