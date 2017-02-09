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Трое турецких военных погибли при обстреле российской авиацией

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© Фото: Muhammad Younis / Reuters

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Москва и Анкара проведут совместное расследование происшествия.

Трое турецких военных погибли при обстреле российской авиацией. Инцидент произошел в районе города Эль-Бабв Сирии. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet Daily News.

Генштаб Турции распространил официальную информацию, что российские ВВС нанесли ракетный удар по турецким военным.

Самолеты РФ во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" (ИГ, запрещена в России) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия. Москва и Анкара проведут совместное расследование происшествия, пишет РИА "Новости".

ТАСС отмечает, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, Путин также сообщил участникам совещания у президента РФ, что "сегодня, 9 февраля, рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие".

С середины января ВКС России и ВВС Турции проводят совместные операции против террористических группировок в Сирии. В результате в районе города были уничтожены более 60 целей: складов боеприпасов, ГСМ и вооружения, а также районов скопления боевиков с техникой.

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