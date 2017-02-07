В Петербурге 7 февраля днем ожидается солнечная и морозная погода. Температура воздуха от 12 до 14 градусов холода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Малооблачно. Без осадков. Ветер днем переменный слабый. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца будет в 08:58, закат - в 17:28. После заката будет облачно, однако осадков не обещают, ветер останется таким же слабым. Сейчас с Баренцева моря идет антициклон "Эрика", именно он приносит морозную погоду.

Ранее синоптики сообщили, что тепло вернется в Петербург ближе к выходным, 11 и 12 февраля. Как ожидается, ночь с 6 на 7 февраля была самой холодной на текущей неделе, а дальше будет все теплее.