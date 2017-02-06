Тепло вернется в Петербург ближе к выходным, 11 и 12 февраля. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на заведующего метеобюро РГГУ Юрия Куткевича.

По его словам, сейчас с Баренцева моря в сторону Ленобласти смещается антициклон "Эрика". Именно он приносит на Северо-Запад морознную погоду.

"На Северо-Западе распространяются холодные воздушные массы, особенно низкие температуры ожидаются в первую половину недели", - отметил Куткевич.

При этом ночь с 6 на 7 февраля станет самой холодной на текущей неделе. Ожидается, что температура опустится до 18-20 градусов ниже нуля.

Послеэтого в регионе начнет постепенно теплеть - в последующие дни днем будет минус 13-15 градусов, а во второй половине недели - 8-10 градусов мороза. В выходные в Петербурге и Ленобласти ожидается слабоморозная погода, от 2 до 5 градусов ниже нуля.