В Петербурге закрыты на карантин из-за гриппа 16 классов в десяти школах. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского Роспотребнадзора.

«В 16 классах десяти школ и в десяти группах девяти детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на семь дней образовательный процесс», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом, по данным эпидемиологов, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге сейчас находится на неэпидемическом уровне. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A H3N2 (гонконг).

Заболеваемость совокупного населения на уровне недельного эпидемического порога, добавили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства советуют петербуржцам начать носить маски из-за распространения в городе гриппа и ОРВИ. Насколько эффективны маски, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».