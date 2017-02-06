Около Исаакия 12 февраля пройдет акция против передачи собора РПЦ

Около Исаакия 12 февраля пройдет акция против передачи собора Русской православной церкви. Об этомсообщается в группе «Защитим Исаакиевский собор» в социальной сети «ВКонтакте».

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В этот день около собора пройдет уже третья по счету встреча с депутатами петербургского Законодательного собрания, которые выступают в защиту Исаакия.

По их словам, с 5 феврале в Северной столице работает оргкомитет кампании «Вставай на защиту Исаакия!» На встрече парламентарии расскажут о своей работе и выслушают мнения горожан.

«Пока еще эти встречи не подпадают под определение публичных акций и не требуют согласований. Опознавательный знак участников встречи - синяя ленточка. Никакой другой символики, в том числе политической, использоваться не будет», - говорится в сообщении.

Встреча назначена на 13 часов, а сразу после нее планируют провести акцию «Синее кольцо»: участники встанут живым кольцом вокруг Исаакиевского собора.

Оргкомитет еще раз подчеркивает, что выступает против любых акций протеста внутри Исаакиевского собора. После митинга, который проходил на Марсовом поле 28 января, часть активистов направилась протестовать в сам собор.

После этого в ЗакСе потребовали наказать участников акции в здании Исаакия, а встречи с депутатами предложили приравнять к митингам.