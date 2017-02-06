В небе Петербурга образовалось необычное явление гало (ФОТО)

Сегодня, 6 февраля, в небе Петербурга образовалось необычное явление гало. Пользователи социальных сетей активно делятся своими фотографиями.

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Днем вокруг солнца образовалось светлое радужное пятно, его называют паргелий или «ложное солнце». Гало лучше всего видно, когда Солнце стоит низко над горизонтом.

Любопытно, что паргелий стал виден сразу после восхода солнца в Северной столице. Сегодняшний день стал первым ясным днем в городе на Неве за последний 16 дней.

Синоптики обещают что сегодня к вечеру градусник термометра в Петербурге опустится до минус 16 градусов. При этом осадков не ожидается, будет лишь небольшой ветер.

Феномен можно наблюдать после преломления солнечного света через кристаллы льда в облаках. Застывшие частицы воды парят в воздухе и отражают от своих граней свет различных источников.

По данным историков, впервые «ложное солнце» изобразили на картине в 1535 году в Стокгольме. Схожий феномен можно наблюдать не только днем, но и ночью, когда светлые пятна появляются вокруг Луны.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"