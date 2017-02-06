В Петербурге 6 февраля похолодает до минус 16 градусов

В Петербурге 6 февраля градусник термометра опустится до минус 16 градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная, днем с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет повышаться.

Восход солнца был в 09:01, закат будет в 17:25. После заката небо прояснится, еще сильнее похолодает, ветер стихнет до 3 м/с.