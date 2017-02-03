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Скоростную трассу из Москвы в Петербург рискуют не построить к ЧМ-2018

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© Фото: stroi.mos.ru

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Проблемными оказались сразу несколько участков платной дороги М-11.

Платную скоростную трассу М-11, которая пройдет от Москвы до Петербурга, рискуют не построить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Издание «Медуза» провела большое расследование, доказывающее отставание сроков.

По данным издания, проблемными оказались сразу несколько участков дороги. Один из них, проходящий по Московской и Тверской областям. По плану к ее строительству должны были приступить в начале 2016 года. Однако выбрать подрядчика долго не удавалось - на объявленные конкурсы не поступало заявок.

«Автодору» пришлось увеличить стоимость 89-километрового участка до 74,6 млрд рублей и почти в два раза снизить долю, которую должен будет внести подрядчик. В итоге на повторном конкурсе в июле 2016 года победила компания «Трансстроймеханизация», дочернее предприятие «Мостотреста».

«Трансстроймеханизация» начала работу в августе 2016 года, на сайте компании указано, что проект будет выполнен в срок с 2016 по 2020 год. Согласно контракту, дорога должна быть сдана в эксплуатацию не позднее 1 ноября 2018 года после завершения ЧМ-2018.

Министр транспорта Максим Соколов на встрече с думской фракцией «Единой России» предупредил, что участок от Солнечногорска до Твери скорее будет сдан не в «2018-м, а ближе, наверное, к 2019 году». В «Автодоре» утверждают, что все работы ведутся по плану.

«Медуза» пишет, что в плане также отсутствует еще один участок будущей трассы, который должен пройти в обход Твери. Его строительство планируют начать лишь после 2020 года.

Кроме всего прочего, подрядчики большой стройки бастуют и жалуются, что им не платят. Последняя акция протеста прошла 23 января - большегрузы пытались перекрыть трассу между Тосно и Гатчиной (технологический съезд на трассу М-11), но ГИБДД спустя полчаса попросило убрать машины.

Издание также утверждает, что строительстве М-11 участвуют странные компании, частные инвесторы вкладываются в строительство неохотно, на трассе до сих пор нет ни одной заправки, а ездить по трассе будет дорого.

Новая скоростная автодорога M-11 протянется от МКАД до примыкания к петербургской КАД. Длина всей магистрали составит 669 км. Трасса пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов.

По плану трасса М-11 должна открыться к ЧМ-18. Участок между Петербургом и Новгородской областью строит консорциум «Магистраль двух столиц». Ранее компания ICA работала на строительстве нового терминала Пулково, а затем заканчивала возведение центрального участка ЗСД.

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