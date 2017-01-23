ГИБДД помешало большегрузам перекрыть строящуюся трассу М-11, пишет "Фонтанка.ру". Сотрудники автоинспекции попросили участников акции протеста убрать грузовики с трассы А-120, что между Тосно и Гатчиной (технологический съезд на трассу М-11).

Акцию проводят субподрядчики строительства высокоскоростной платной магистрали М-11 (Москва-Петербург) из-за долгов генподрядчика, турецкой компании ICA. В 11 часов два грузовика перекрыли трассу, однако уже спустя полчаса им пришлось выполнить требование ГИБДД.

Общая сумма задолженности ICA перед дорожно-строительными компаниями составляет около 4 млрд рублей. Участок высокоскоростной трассы М-11 строят более 20 компаний.

Ранее компания ICA работала на строительстве нового терминала Пулково, а затем заканчивала возведение центрального участка ЗСД.

Представители ICA неоднократно обещали погасить долги перед строителями М-11, но обещания не выполняют. Об этом рассказал президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин.

"Под этот контракт многие компании взяли кредиты, покупали технику в лизинг, а в итоге люди остались без денег, бизнес на грани разорения. Суммы задолженности разные, кому-то турецкая ICA должна сотни млн, кому-то три млн рублей, но для всех эти долги уже критичны", - цитирует "Фонтанка.ру" Матягина.

Новая скоростная автодорога M-11 протянется от МКАД до примыкания к петербургской КАД. Длина всей магистрали составит 669 км. Трасса пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов.

Трасса М-11 должна открыться к ЧМ-18. Участок между Петербургом и Новгородской областью строит консорциум "Магистраль двух столиц".