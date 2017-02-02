В Петербурге планируют построить открытое метро. Рассмотрением проекта займется рабочая группа комитета по транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Создание открытого метро обсуждалось накануне, 1 февраля, на совещании при участии вице-губернатора города Игоря Албина и вице-президента РЖД Петра Кацыва.

Было решено, что Смольный подготовит технико-экономическое обоснование проекта. Ожидается, что новый для Северной столицы вид транспорта может стать менее затратной альтернативой кольцевой линии метрополитена.

"Линия открытого метро создаст новые скоростные хордовые связи между районами города с малыми интервалами и высокой скоростью движения. Интегрированное в систему петербургского метрополитена и линий пригородных электропоездов, открытое метро поможет сформировать транспортно-пересадочные узлы, которые станут основой для комплексного развития Петербурга", - подчеркивается в сообщении комитета.

На этом же совещании Смольный и ОАО "РЖД" решили создать рабочую группу по строительству "Аэроэкспресса". Она выберет окончательный вариант прохождения трассы до Пулково.

