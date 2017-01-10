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Мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за курения

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© Фото: ourday7.blogspot.ru

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Экономически потери связаны как с затратами на лечение заболеваний и снижением производительности труда среди курящих.

Мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США, пишет Reuters.

Экономически потери связаны как с затратами на лечение заболеваний, вызванных курением табака, так и снижением производительности труда среди курящих. Авторы доклада добавляют, что затраты в будущем только вырастут. При этом ежегодные доходы табачных компаний ВОЗ оценивает в 269 млрд долларов.

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По оценке ВОЗ, от курения ежегодно погибают около 6 млн человек. Эта цифра, как ожидается, вырастет до 8 млн человек к 2030 году, в основном за счет стран с низким и средним уровнем доходов населения.

Всемирная организация здравоохранения ежегодно выпускает доклады о «глобальной табачной эпидемии». В 2013 году экономический ущерб от курения в ВОЗ оценили в полтриллиона долларов. Что повлияло на двукратное увеличение оценки за три года, не уточняется.

Аналитики из McKinsey в своем исследовании влияния различных факторов на мировую экономику заявляют, что курение приводит к потере 2,1 трл долларов ежегодно. Столько же, по их оценкам, мировой ВВП теряет от войн, терактов и преступности.

Тем временем, Минздрав России предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудникам, тратящим время на курение табака. Соответствующее предложение содержится в антитабачной «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».

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