Рабочая неделя в Петербурге начнется с оттепели и сильного ветра. В понедельник днем, 8 января, ожидается от нуля до двух градусов мороза. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Ночью и утром снег, слабая метель, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 7-12 м/с, днем 6-10 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление немного понизится. Восход солнца будет в 09:54, закат - в 16:18. После заката ветер немного стихнет - до 5 м/с.

Несмотря на оттепель, Петербург вновь накроет волна морозов - к Крещению, 19 января, температура воздуха опустится до 22 градусов мороза.

По прогнозу профессора Российского государственного метеорологического университета Валерия Малинина, среднемесячная температура января 2017 года будет ниже климатической нормы примерно на два градуса.