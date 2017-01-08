  • 8 Январь 2017
USD 31.12.2016 60.6569 +60.6569
USD ММВБ 17:17 59.93380  
EUR 31.12.2016 63.8111 +63.8111
EUR ММВБ 17:17 62.7280  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Рабочая неделя в Петербурге начнется с оттепели и сильного ветра

Автор:


© Фото: Instagram / @dqoxopb

Темы дня

8 января днем ожидается от нуля до двух градусов мороза.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с оттепели и сильного ветра. В понедельник днем, 8 января, ожидается от нуля до двух градусов мороза. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Ночью и утром снег, слабая метель, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 7-12 м/с, днем 6-10 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление немного понизится. Восход солнца будет в 09:54, закат - в 16:18. После заката ветер немного стихнет - до 5 м/с.

Несмотря на оттепель, Петербург вновь накроет волна морозов - к Крещению, 19 января, температура воздуха опустится до 22 градусов мороза.

По прогнозу профессора Российского государственного метеорологического университета Валерия Малинина, среднемесячная температура января 2017 года будет ниже климатической нормы примерно на два градуса.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Ленивые каникулы: лучшие фильмы и сериалы в новогодние праздники

    Новогодние каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться хорошими фильмами и сериалами. "Санкт-Петербург.ру" рассказывает, что стоит посмотреть в ближайшее время.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

    С каждым днем все большее число людей оплачивают покупки с помощью смартфонов. «Санкт-Петербург.ру» узнал, как работают платежи с мобильных устройств, и составил список популярных способов бесконтактной оплаты

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой