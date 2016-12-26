Путин наградил фигуранта дела о мошенничестве на «Зенит-арене»

Президент России Владимир Путин наградил фигуранта дела о мошенничестве при строительстве «Зенит-арены». Орден дружбы директору Александринского театра Григорию Попову вручил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сообщается на сайте Смольного. Указ о его награждении был подписан президентом.

Читайте также:

Каким Петербург должен был быть к 2017 году: долгострои и недострои

Почетную награду вручают за особые заслуги в укреплении мира, активную деятельность по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия, широкую благотворительную деятельность.

При этом Григорий Попов в данный момент является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. Он фактически руководил АО «Театрально-декорационные мастерские» («ТДМ»), которое вывело через фирмы-«однодневки» более 50 млн рублей, считают правоохранители.

При этом в СК отмечают, что Попов активно сотрудничает со следствием. Сам Попов утверждает, что никакого хищения не было – деньги перезачли в рамках другого контракта. По этому же делу вместе с Поповым проходит бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян.

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Ожидается, что «Зенит-арену» сдадут уже сегодня, 26 декабря. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко дал гарантии, что сроки вновь не перенесут.