Digital-кейсы и Social marketing обсудят эксперты на Baltic Weekend в Калининграде

19 апреля на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition состоится мастер-класс от лучших практиков коммуникационной индустрии «Эпоха Digital и Social Marketing. Новый месседж: быстрее, точнее и ближе».

На примере реальных кейсов эксперты обсудят, как повысить узнаваемость бренда с помощью digital-инструментов и как максимально расширить целевую аудиторию. В фокусе мастер-класса: Каким стал новый мир потребителя? Как меняется формат подачи контента? Как и где найти инсайт? На эти и другие вопросы ответят гуру Social Marketing.

Модератором мастер-класса выступит креативный директор SPN Communications Владимир Чесноков.

Среди выступающих спикеров:

• Арам Асатрян, аналитик по работе с ключевыми клиентами, Google

• Александр Кукса, сооснователь проекта, BigPicture

• Илья Лагутин, генеральный директор, Aitarget

• Никита Могутин, создатель Telegram-канала Mash

Мастер-класс будет проходить в первый день форума – 19 апреля с 12:00 до 13:30 в Radisson Hotel, Kaliningrad.

«Мы на Baltic Weekend впервые внедряем формат коллективного мастер-класса. И говорить на нем, разумеется, надо о digital. В этой сфере всё меняется так стремительно, что правильно учиться всем и у всех. На каждого профессионала всегда найдется супер-профессионал. Абсолютно уверен, что наши спикеры – именно из их числа. Общими усилиями, надеюсь, сформулируем свежие рекомендации, как брендам прорываться сквозь матрицу», – пояснил Владимир Чесноков.

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 13 апреля. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications. Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте.

Портал «Санкт-Петербург.ру» выступает информационным партнером мероприятия. Генеральный информационный партнер – ТАСС, генеральный радио-партнер – Business FM, международный партнер – CCI France Russie. Официальные информационные партнеры – Интерфакс, РБК Калининград, Klops.ru. Информационные партнеры форума – Российская газета, Комсомольская правда, Аргументы и Факты, Эксперт Северо-Запад, Live Communication Magazine, Страна Калининград, Mediabitch, PRNews, PR Club, Bitcoin News, Event Live, IPR Belarus. Ассоциации-партнеры – Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС.