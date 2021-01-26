В Санкт-Петербурге появятся два государственных приюта для кошек и собак

Поручение о создании государственных приютов дал губернатор Петербурга Александр Беглов. На данный момент работу в городе осуществляю 16 частных и благотворительных организаций, в которых живут 1,7 тысячи собак и 2 тысячи кошек.

Эти приюты получают от Смольного субсидии на оплату коммунальных услуг. Теперь правительственная помощь животным будет осуществляться на новом уровне. По мнению городских властей, усилий уже имеющихся приютов недостаточно для помощи животным – необходима поддержка государства. В пресс-службе Смольного сообщили, что, как отмечает Беглов, на улицах города, во дворах и подвалах, живет около 5 000 безнадзорных кошек и собак.