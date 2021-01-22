В российские аптеки вернулось жизненно важное лекарство "Азатиоприн"

У иммунодепрессанта «Азатиоприн» нет аналогов. Его производило предприятие «Мосхимфармпрепараты». В 2017 году партия «Азатиоприна», которая была выпущена компанией «Алвис», рассчитанная на 3,5-4 года, была быстро раскуплена в связи с пандемией коронавируса, что привело к дефициту лекарства.

В декабре и январе компанией «Алвис» было выпущено около 500 упаковок иммунодепрессанта, которых должно хватить на 4,5 – 5 лет. «Азитиоприн» используют после трансплантации органов и тканей, а также при ревматоидном артрите, системной красной волчанке и других заболеваниях.

Сообщается, что компания «Мосхимфармпрепараты имени Семашко», ранее выпускавшая «Азатиоприн», не выплатила сотрудникам 150 млн заработной платы.