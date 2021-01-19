В Петербурге задержаны пять человек, продававшие БАДы под видом дорогих лекарств пенсионерам

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в городе задержана группа из пяти человек, которые занимались незаконной торговлей. Мошенники продавали пенсионерам биоактивные добавки (БАД) из спортивных магазинов под видом дорогих лекарств от серьезных заболеваний.

Злоумышленники нашли в базе данных медицинских организаций телефоны жертв и начали им звонить. Представляясь сотрудниками больницы, они говорили, что болезнь невозможно будет вылечить. Придется либо делать срочную операцию, либо купить дорогие и редкие лекарственные препараты.

«С помощью курьеров клиентам доставляли биологически активные добавки, которые можно приобрести в магазинах спортивного питания. За недорогие таблетки и порошки потерпевшие отдавали от 10 до 162 тысяч рублей», — заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

На звонках пожилым людям преступники заработали более 450 тысяч рублей.