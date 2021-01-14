В ЗакСе предложили сократить работу в такси для мигрантов

Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заявил о том, что в России необходимо ввести ограничения на работу таксистами для мигрантов. Этим предложением уже заинтересовалось Министерство труда России.

По словам депутата, иностранные водители чаще всего попадают в ДТП. Это связано с тем, что водители работают почти на износ и мало отдыхают, поэтому они могут даже уснуть за рулем. Кроме того, чиновник отметил, что со стороны мигрантов чаще всего возникали случаи сексуального насилия, которым подвергались пассажир женского пола.

«Это поможет обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии», — заявил Анохин.