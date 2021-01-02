Виталий Милонов организовал новогодний марафон помощи для жителей Петербурга

В период новогодних праздников в Санкт-Петербурге проводится благотворительный марафон помощи, в котором принимает участие депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Депутат рассказал, что совместно с волонтерами он с конца декабря уже посетил несколько петербургских семей и вручил им новогодние подарки. За новогодние каникулы они планируют посетить более трех десятков семей ветеранов, детей, трех десятков семей ветеранов, детей, нуждающихся в лечении и одиноких ветеранов.



По словам Виталия, хотя 2020 год и подошел к концу, это не значит, что он забрал с собой все проблемы и трудности. "Понятно, что единичные усилия — капля в море, но если каждый добрый и неравнодушный человек сделает даже небольшое хорошее дело, то мы сумеем из небольшой снежинки сотворить целую лавину позитивных дел", — сказал он