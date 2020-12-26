После пандемии 41% россиян хочет остаться на «удаленке»

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в России, большинство организаций переводит своих сотрудников на удаленный режим работы. Согласно статистике, число желающих работать удаленно увеличилось в 2 раза с апреля этого года.

В сервисе SuperJob провели исследование и выяснили, что после окончания пандемии, на дистанционном формате работы желает остаться 41% россиян. Например, в апреле, в таком режиме хотели всего 19% населения страны.

В связи с началом второй волны коронавируса, в декабре работодатели снова начали переводить сотрудников на удаленную работу. Так, в декабре 51% сотрудников работал из дома, учитывая, что в октябре количество желающих было 37%.

В основном на домашний формат работы переводят сотрудников в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%), а также управления персоналом (25%).